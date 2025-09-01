Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционные ценности несколько ушли из международной повестки — их нужно возвращать в мировой дискурс, чему в том числе будет способствовать музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании «ШОС плюс».

«20 сентября в Москве состоится международный телевизионный конкурс популярной песни „Интервидение“. Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. Конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих стран, в том числе представленных на сегодняшней встрече. А то эти традиционные ценности уже уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их вернуть в международную повестку», — подчеркнул российский лидер.