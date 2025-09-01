0
В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем

13:03 01.09.2025

Девелопер Asterus построил и передал городу школу на 825 мест в жилом районе ÁLIA.

1 сентября школа приняла первых учеников.

Новый учебный корпус вошел в ГБОУ «Школа №58» города Москвы. Он возведен по авторскому проекту бюро ASADOV. Проект стал лауреатом премии города Москвы 2023 года в области архитектуры и градостроительства в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение школы».

Школьный корпус, рассчитанный на 825 учеников, включает два блока – для младших, а также средних и старших классов – с отдельными входами, рассказали в пресс-службе девелопера.

Общая площадь четырехэтажного здания с цокольным этажом превысила 12 тыс. кв. м. В центре учебного заведения разместился просторный атриум, который совмещает функции актового зала, лектория и комфортного пространства для отдыха.

В здании школы – 33 универсальных и специализированных учебных кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон, также есть медиатека, творческие мастерские и спортивные залы. На пришкольной территории обустроены стадион, учебно-опытный комплекс с теплицами, зоны отдыха и игровые площадки.

Школа — не первый социальный объект, построенный девелопером в рамках комплексного развития участка 65 га территории бывшего Тушинского аэродрома. В 2024 году на баланс города передан детский сад на 300 мест, который также входит в ГБОУ «Школа №58», в планах — возведение еще трех детских садов, двух школ и городской поликлиники на 750 посещений в смену. В целом в районе будет создано 1 825 мест для школьников и 900 мест для дошкольников.

Общая площадь застройки – 1,3 млн кв. метров. В рамках проекта, спроектированного в урбанистической концепции WORK.LIVE.PLAY.LEARN, Asterus уже введено в эксплуатацию 30% жилья, 66% коммерческой инфраструктуры, 56% социальных и спортивных объектов.

