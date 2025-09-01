Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
13:56 01.09.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Экоактивисты вышли на дистанцию протяженностью более 20 км и собрали около 300 кг мусора.
|Фото с сайта www.rosneft.ru
По словам Ахметова, сохранение окружающей среды для будущих поколений - часть корпоративной культуры «Оренбургнефти». Сотрудники предприятия активно участвуют в экологическом марафоне по сбору макулатуры, батареек и пластиковых крышек, проводят экоуроки со школьниками, организуют уборку парковых зон, аллей, берегов рек, традиционно участвуют во всероссийской акции «Зеленая весна». А объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» в 2024 году составил 74 млрд руб., превысив уровень предыдущего года на 16%.
