Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска

Более 200 волонтеров - сотрудников дочерних обществ «Роснефти» приняли участие в плоггинг-забеге в Оренбургской области. Участники акции в Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске не просто преодолевали беговую дистанцию, но и очищали от мусора парки, прибрежные зоны и леса, представляли такие компании как «Оренбургнефть», «РН-сервис», «РН-БГПП», «Башнефть - розница», РН-Охрана-Оренбург». К ним также присоединились представители «Движения первых» и неравнодушные горожане.

Экоактивисты вышли на дистанцию протяженностью более 20 км и собрали около 300 кг мусора.

Напомним, плоггинг - экологическое движение, объединяющее легкий бег с уборкой мусора. «Плоггинг – это не просто физическая активность, это осознанный выбор в пользу чистоты и здоровья нашей планеты, - говорит заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды «Оренбургнефти». - Предприятие поддерживает экоактивистов и расширяет географию волонтерских мероприятий».

По словам Ахметова, сохранение окружающей среды для будущих поколений - часть корпоративной культуры «Оренбургнефти». Сотрудники предприятия активно участвуют в экологическом марафоне по сбору макулатуры, батареек и пластиковых крышек, проводят экоуроки со школьниками, организуют уборку парковых зон, аллей, берегов рек, традиционно участвуют во всероссийской акции «Зеленая весна». А объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» в 2024 году составил 74 млрд руб., превысив уровень предыдущего года на 16%.