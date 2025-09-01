0
Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg

14:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть населения Украины понимает, что стране придется уступить территории ради достижения мирного урегулирования, считает колумнист агентства Bloomberg Макс Хэйстингс.

«Почти все [на Украине] сейчас признают, чего они не делали год назад, что им придется уступить восток своей страны, чтобы заручиться какой-либо надеждой на мир», — написал он. Автор отмечает, что более 6 млн. человек покинули Украину за последние три года, в том числе самые образованные, а молодежь пытается всеми силами избежать призыва в армию.

В статье, посвященной оценке текущей ситуации в урегулировании украинского кризиса, колумнист отмечает, что у Москвы сейчас нет стимулов к уступкам в переговорах, поскольку позиции как США, так и Европы выглядят слабыми. Страны НАТО сейчас больше обеспокоены тем, чтобы совладать с «нестабильными США», нежели внешними соперниками. «Европейцы пытаются задобрить [президента США Дональда] Трампа, чтобы он смягчил свои выпады [против союзников], и помочь стране [Владимира] Зеленского продолжать сопротивление», — пишет Хэйстингс.

Наиболее вероятным сценарием автор называет потерю интереса к украинскому вопросу со стороны Трампа и постепенный выход США из мирного процесса.

