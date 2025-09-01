Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
14:12 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая часть населения Украины понимает, что стране придется уступить территории ради достижения мирного урегулирования, считает колумнист агентства Bloomberg Макс Хэйстингс.
«Почти все [на Украине] сейчас признают, чего они не делали год назад, что им придется уступить восток своей страны, чтобы заручиться какой-либо надеждой на мир», — написал он. Автор отмечает, что более 6 млн. человек покинули Украину за последние три года, в том числе самые образованные, а молодежь пытается всеми силами избежать призыва в армию.
В статье, посвященной оценке текущей ситуации в урегулировании украинского кризиса, колумнист отмечает, что у Москвы сейчас нет стимулов к уступкам в переговорах, поскольку позиции как США, так и Европы выглядят слабыми. Страны НАТО сейчас больше обеспокоены тем, чтобы совладать с «нестабильными США», нежели внешними соперниками. «Европейцы пытаются задобрить [президента США Дональда] Трампа, чтобы он смягчил свои выпады [против союзников], и помочь стране [Владимира] Зеленского продолжать сопротивление», — пишет Хэйстингс.
Наиболее вероятным сценарием автор называет потерю интереса к украинскому вопросу со стороны Трампа и постепенный выход США из мирного процесса.
НОВОСТИ
- 14:00 01.09.2025
- Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин
- 13:56 01.09.2025
- Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
- 13:32 01.09.2025
- ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
- 13:20 01.09.2025
- Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
- 13:05 01.09.2025
- Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
- 13:03 01.09.2025
- В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем
- 13:00 01.09.2025
- На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
- 12:32 01.09.2025
- Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
- 12:20 01.09.2025
- Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления
- 12:05 01.09.2025
- Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать