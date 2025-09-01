0
0
155
НОВОСТИ

Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»

16:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин еще до официального старта переговоров долго беседовал с премьером Индии Нарендрой Моди прямо в отечественном представительском автомобиле «Аурус» (Aurus) потому, что не хотел прерывать важный разговор. Но свою роль сыграли и «родные стены» машины, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Родные стены, — с улыбкой объяснил он, почему разговор шел прямо в автомобиле. — Это первое. А во-вторых — когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:36 01.09.2025
Доля кредитов юрлиц с плавающей ставкой в Сбере выросла до 74%
0
16
17:33 01.09.2025
Сбер не исключил роста кредитования юрлиц во втором полугодии
0
23
17:32 01.09.2025
Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом
0
26
17:27 01.09.2025
Сбер не наращивает кредитный портфель в валютах недружественных стран
0
48
17:24 01.09.2025
Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО
0
58
17:23 01.09.2025
Сбербанк прорабатывает выход на IPO более десятка компаний
0
62
17:12 01.09.2025
Песков призвал в рассуждениях уходить от логики «что подумают на Западе»
0
91
17:00 01.09.2025
Венгрия с начала года получила по «Турецкому потоку» более 5 млрд куб. м газа из РФ
0
115
16:12 01.09.2025
Янукович согласился с Путиным в том, что втягивание Киева в НАТО стало причиной конфликта
0
201
16:00 01.09.2025
Трамп на Аляске понял, что обычное перемирие не решит украинский вопрос — Кнайсль
0
222

Возврат к списку