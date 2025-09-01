Песков объяснил разговор Путина и Моди в Aurus «родными стенами»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин еще до официального старта переговоров долго беседовал с премьером Индии Нарендрой Моди прямо в отечественном представительском автомобиле «Аурус» (Aurus) потому, что не хотел прерывать важный разговор. Но свою роль сыграли и «родные стены» машины, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Родные стены, — с улыбкой объяснил он, почему разговор шел прямо в автомобиле. — Это первое. А во-вторых — когда идет важное обсуждение, просто нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно, и поэтому они продолжали общение. Но повестка действительно более чем насыщенная».