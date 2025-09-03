Китай не забудет иностранных друзей, поддерживавших его в войне с Японией — глава КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народ Китая никогда не забудет иностранных друзей, которые поддерживали его в сопротивлении японской агрессии. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Доме народных собраний, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне.

«Правительство и народ Китая никогда не забудут иностранные правительства и иностранных друзей, которые поддерживали и помогали китайскому народу в сопротивлении агрессии», — приводит его словам Центральное телевидение Китая.