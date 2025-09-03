0
0
143
НОВОСТИ

Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко

13:05 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детская смертность в РФ за 10 лет снизилась более чем в два раза, при этом в стране был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности — по итогам первого полугодия 2025 года он составил 3,6 промилле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил обновить исторический минимум показателя младенческой смертности, составившего по итогам 2024 года 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года — 3,6 промилле! Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза», — сообщил Мурашко в своем приветствии участникам VI съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.09.2025
Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
0
25
13:50 03.09.2025
Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией
0
53
13:32 03.09.2025
Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями
0
105
13:20 03.09.2025
Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
0
119
13:00 03.09.2025
Расходы госбюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд — комитет Рады
0
155
12:32 03.09.2025
Китай не забудет иностранных друзей, поддерживавших его в войне с Японией — глава КНР
0
223
12:20 03.09.2025
Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США
0
245
12:05 03.09.2025
В Волгограде задержаны трое мужчин за незаконную регистрацию 1,2 тыс. мигрантов
0
247
12:00 03.09.2025
Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию за первое полугодие примерно на 15%
0
240
11:55 03.09.2025
Сбер рассказал о зомби-фразах, которые используют люди под влиянием мошенников
0
252

Возврат к списку