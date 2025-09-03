Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детская смертность в РФ за 10 лет снизилась более чем в два раза, при этом в стране был достигнут исторический минимум показателя младенческой смертности — по итогам первого полугодия 2025 года он составил 3,6 промилле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил обновить исторический минимум показателя младенческой смертности, составившего по итогам 2024 года 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года — 3,6 промилле! Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза», — сообщил Мурашко в своем приветствии участникам VI съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».