Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию с визитом.

«Мы вас ждем. Приезжайте», — сказал российский лидер, пожимая своему коллеге руку и обнимая его на прощание.