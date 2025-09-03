0
0
90
НОВОСТИ

Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями

13:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца серьезно задуматься над своими высказываниями, отметив, что игнорирование позиции России не способствует диалогу.

«Не унимается канцлер Мерц. Аргументы, изложенные российской стороной на различных уровнях об условиях возможного урегулирования кризиса на Украине, этим политиком просто игнорируются. Вместо этого мы постоянно слышим от него грубые призывы „экономически истощить“ Россию и не доверять заявлениям Москвы, на каком бы уровне они ни делались. И это на фоне очевидного кризиса в отношении к западным амбициям по всему миру. Убедительно подтвердили это проходящие в Китае масштабные мероприятия и серия двусторонних встреч там же. Господин канцлер, пора серьезно задуматься, а то просто оторопь берет!» — написал Карасин в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.09.2025
Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
0
25
13:50 03.09.2025
Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией
0
53
13:20 03.09.2025
Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
0
119
13:05 03.09.2025
Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко
0
152
13:00 03.09.2025
Расходы госбюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд — комитет Рады
0
155
12:32 03.09.2025
Китай не забудет иностранных друзей, поддерживавших его в войне с Японией — глава КНР
0
223
12:20 03.09.2025
Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США
0
245
12:05 03.09.2025
В Волгограде задержаны трое мужчин за незаконную регистрацию 1,2 тыс. мигрантов
0
247
12:00 03.09.2025
Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию за первое полугодие примерно на 15%
0
240
11:55 03.09.2025
Сбер рассказал о зомби-фразах, которые используют люди под влиянием мошенников
0
252

Возврат к списку