Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями
13:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца серьезно задуматься над своими высказываниями, отметив, что игнорирование позиции России не способствует диалогу.
«Не унимается канцлер Мерц. Аргументы, изложенные российской стороной на различных уровнях об условиях возможного урегулирования кризиса на Украине, этим политиком просто игнорируются. Вместо этого мы постоянно слышим от него грубые призывы „экономически истощить“ Россию и не доверять заявлениям Москвы, на каком бы уровне они ни делались. И это на фоне очевидного кризиса в отношении к западным амбициям по всему миру. Убедительно подтвердили это проходящие в Китае масштабные мероприятия и серия двусторонних встреч там же. Господин канцлер, пора серьезно задуматься, а то просто оторопь берет!» — написал Карасин в своем телеграм-канале.
