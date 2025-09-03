0
0
0
НОВОСТИ

Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ

14:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие находятся в центре города Купянска, в районах наиболее важных зданий — около администрации и стадиона «Спартак». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство показало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона „Спартак“ в Спортивном переулке города Купянска, городской электроподстанции на Энергетической улице и около телевышки на улице 1-го Мая», — сказали там. В настоящее время подразделения группировки войск «Запад» продолжают операцию по освобождению Купянска и прилегающих районов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:50 03.09.2025
Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией
0
53
13:32 03.09.2025
Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями
0
105
13:20 03.09.2025
Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
0
119
13:05 03.09.2025
Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко
0
152
13:00 03.09.2025
Расходы госбюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд — комитет Рады
0
155
12:32 03.09.2025
Китай не забудет иностранных друзей, поддерживавших его в войне с Японией — глава КНР
0
223
12:20 03.09.2025
Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США
0
245
12:05 03.09.2025
В Волгограде задержаны трое мужчин за незаконную регистрацию 1,2 тыс. мигрантов
0
247
12:00 03.09.2025
Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию за первое полугодие примерно на 15%
0
240
11:55 03.09.2025
Сбер рассказал о зомби-фразах, которые используют люди под влиянием мошенников
0
252

Возврат к списку