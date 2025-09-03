Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие находятся в центре города Купянска, в районах наиболее важных зданий — около администрации и стадиона «Спартак». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ведомство показало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска.

«На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона „Спартак“ в Спортивном переулке города Купянска, городской электроподстанции на Энергетической улице и около телевышки на улице 1-го Мая», — сказали там. В настоящее время подразделения группировки войск «Запад» продолжают операцию по освобождению Купянска и прилегающих районов.