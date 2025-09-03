Омбудсмены в регионах России просят закрепить за ними право законодательной инициативы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрепление права законодательной инициативы, расширение перечня полномочий и внедрение механизмов учета и проработки рекомендаций, данных уполномоченными по правам человека в регионах России, необходимы для повышения эффективности их работы. Такое мнение высказали в Госдуме омбудсмены субъектов страны.

Конституцией (уставом) региона РФ уполномоченному по правам человека может быть предоставлено право законодательной инициативы в законодательном органе субъекта.

«У многих сегодня в субъектах уже предоставлено право законодательной инициативы региональному уполномоченному по правам человека, но эта норма как раз вариативная, и, наверное, было бы правильно, разговаривая сегодня о задачах по совершенствованию законодательства, все-таки четче сформулировать это право за уполномоченными в субъектах Российской Федерации и предоставить право законодательной инициативы. Понятно, что это нужно будет сделать в корреляции с федеральным законом „Об общих принципах организации органов публичной власти“, <…> но, мне кажется, это уже назрело. Такое право потенциально у омбудсменов должно быть», — сказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев на заседании в Государственной думе рабочей группы Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Совершенствование деятельности института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

Васильев добавил, что в Алтайском крае уполномоченному по правам человека уже предоставлено право законодательной инициативы. Кроме того, он отметил, что органам публичной власти в регионах необходимо прислушиваться к рекомендациям омбудсменов. «К сожалению, механизма учета этих рекомендаций, как правило, [не существует], <…> есть разнородная практика Пермского края, Иркутской области, где формализованы эти процедуры, то есть рекомендации в каком-то смысле становятся уже обязательными, они превращаются в поручения губернатора», — отметил он, пояснив, что аналогичная практика должна начать действовать в регионе в следующем году.