Минфин и Минтруд обсуждают модификацию «Семейной ипотеки»

15:12 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ совместно с Минтрудом РФ обсуждает модификацию «Семейной ипотеки», окончательное решение будет за правительством России. Об этом заявил журналистам директор департамента Минфина РФ Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Минфин рассматривает предложения депутатов. Речь идет не об ограничениях или стимулах — вопрос тех целей, которые граждане, подпадающие под условие программы, перед собой ставят. Напомню — сегодня лимит по программе 6 млн и 12 млн рублей в зависимости от субъектов, и мы безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту. В любом случае итоговое решение будет принимать правительство РФ», — сказал Яковлев.

