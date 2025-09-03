0
Саммит ШОС показал, что КНР и РФ стоят во главе нового миропорядка — иранский эксперт

15:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продемонстрировал всем, что Китай и Россия находятся во главе движения к новому миропорядку, основанному на справедливости, в противовес однополярному подходу США. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС иранский политолог Рухолла Модаббер.

«Последний саммит ШОС можно назвать одним из самых важных мероприятий и началом нового миропорядка. Убежден, что президент России [Владимир Путин] был самым важным и особым гостем на данном заседании. Об этом свидетельствовали и то, как был организован его прием, и продолжительность всех встреч российского лидера с коллегами из других стран, особенно его встречи с Си Цзиньпином. Россия и Китай уже занимаются построением архитектуры нового миропорядка», — отметил он.

По его словам, заявления как Путина, так и Си были посвящены в основном построению нового порядка, основанного на справедливости, борьбе с однополярным гегемонистским подходом США и его западных союзников. «Мир уже на большой скорости движется по новому вектору, и широкое освещение саммита ШОС, а также большое количество участников доказывают успешность этого проекта», — добавил иранский политолог.

