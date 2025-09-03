Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией
13:50 03.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Как отметил Александр Ведяхин, Сбер уже 15 лет работает в Индии, где действует филиал банка. Компания присутствует в Дели и Мумбаи, также запущен ИТ-хаб в Бангалоре.
«В 2020 году начался тренд в направлении Индии, и мы активно продвигаем вперёд индийскую повестку. Наша цель — достичь 100 миллиардов долларов товарооборота двух стран к 2030 году», – сказал он.
Вначале Александр Ведяхин предложил участникам дискуссии одним словом определить, что сегодня выступает драйвером экономического роста между двумя странами. Большинство назвали слово «торговля». Также в топе — «доверие», «партнёрство», «перспективы», «производство», «нефть», «дружба».
Как подчёркивали многие выступающие, у российско-индийского экономического партнёрства большой потенциал, но он пока реализован лишь частично. 90% товарооборота, который сейчас составляет 63 млрд долларов, приходится на энергоносители — нужна диверсификация. Дальнейшее развитие экономических отношений двух стран ограничивают таможенные пошлины, слабая логистика, нерегулярность B2B-взаимодействия, сложности с получением виз.
Представители Индии отметили, что их страна заинтересована в расширении российского экспорта, например золота и меди, и организации совместных производств, в том числе высокотехнологичных. Ещё один вопрос, который обсуждался на бизнес-ланче, — экспорт индийских трудовых ресурсов. Из года в год в Россию на работу приезжает всё больше индийцев, но потенциальные возможности гораздо выше. Особенно остро ощущается кадровый дефицит в горнорудной отрасли, и представители Индии могут его восполнить.
Как рассказал Александр Ведяхин, зачастую российские предприниматели думают, что хорошо знают Индию, но в ходе совместного общения, в том числе на таких бизнес-ланчах, приходит понимание, что на самом деле всё иначе. В итоге рождаются интересные сделки, появляются новые решения и направления бизнеса. Поэтому важно развивать контакты не только на межстрановом уровне, но и на уровне конкретных представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Развитию отношений двух стран помогает совместная образовательная программа Сбера и ВШЭ для индийских предпринимателей, желающих вести бизнес с Россией, и российского бизнеса, который хочет работать с Индией. Программа даёт не только теоретические, но и контекстные и культурологические знания.
В завершение Александр Ведяхин рассказал, что Сбер выпустил гайд для индийских предпринимателей, которые планируют локализацию бизнеса в России. А для российского бизнеса банк регулярно готовит дайджест о перспективах индийского рынка. Кроме того, уже в декабре этого года в Мумбаи при поддержке Сбера состоится балет «Анна Каренина» Бориса Эйфмана.
«На нашем бизнес-ланче мы получили важные инсайты. Это был открытый разговор, мы честно говорили о проблемах. Все поднятые темы мы проработаем и приложим максимум усилий, чтобы мы достигли цели в 100 миллиардов товарооборота далеко не только за счёт нефти», – отметил Александр Ведяхин.
НОВОСТИ
- 14:00 03.09.2025
- Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
- 13:32 03.09.2025
- Карасин призвал канцлера ФРГ серьезно задуматься над своими заявлениями
- 13:20 03.09.2025
- Путин пригласил Ким Чен Ына приехать в Россию
- 13:05 03.09.2025
- Показатель младенческой смертности в РФ сократился до 3,6 промилле — Мурашко
- 13:00 03.09.2025
- Расходы госбюджета Украины за 8 месяцев превысили доходы на $25 млрд — комитет Рады
- 12:32 03.09.2025
- Китай не забудет иностранных друзей, поддерживавших его в войне с Японией — глава КНР
- 12:20 03.09.2025
- Ушаков назвал иронией слова Трампа о попытке заговора против США
- 12:05 03.09.2025
- В Волгограде задержаны трое мужчин за незаконную регистрацию 1,2 тыс. мигрантов
- 12:00 03.09.2025
- Россия нарастила поставки энергоресурсов в Индию за первое полугодие примерно на 15%
- 11:55 03.09.2025
- Сбер рассказал о зомби-фразах, которые используют люди под влиянием мошенников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать