Сбер: Наша цель – достичь 100 миллиардов долларов товарооборота между Россией и Индией

13:50

Фото пресс-службы Сбера

Одним из ключевых мероприятий X Восточного экономического форума стал бизнес-ланч Сбера «Россия — Индия: экономика будущего», объединивший представителей бизнеса и власти двух стран. Дискуссия, которую модерировал первый заместитель председателя правления Сбербанка, была посвящена развитию экономических отношений России и Индии.

Как отметил Александр Ведяхин, Сбер уже 15 лет работает в Индии, где действует филиал банка. Компания присутствует в Дели и Мумбаи, также запущен ИТ-хаб в Бангалоре.

«В 2020 году начался тренд в направлении Индии, и мы активно продвигаем вперёд индийскую повестку. Наша цель — достичь 100 миллиардов долларов товарооборота двух стран к 2030 году», – сказал он.

Вначале Александр Ведяхин предложил участникам дискуссии одним словом определить, что сегодня выступает драйвером экономического роста между двумя странами. Большинство назвали слово «торговля». Также в топе — «доверие», «партнёрство», «перспективы», «производство», «нефть», «дружба».

Как подчёркивали многие выступающие, у российско-индийского экономического партнёрства большой потенциал, но он пока реализован лишь частично. 90% товарооборота, который сейчас составляет 63 млрд долларов, приходится на энергоносители — нужна диверсификация. Дальнейшее развитие экономических отношений двух стран ограничивают таможенные пошлины, слабая логистика, нерегулярность B2B-взаимодействия, сложности с получением виз.

Представители Индии отметили, что их страна заинтересована в расширении российского экспорта, например золота и меди, и организации совместных производств, в том числе высокотехнологичных. Ещё один вопрос, который обсуждался на бизнес-ланче, — экспорт индийских трудовых ресурсов. Из года в год в Россию на работу приезжает всё больше индийцев, но потенциальные возможности гораздо выше. Особенно остро ощущается кадровый дефицит в горнорудной отрасли, и представители Индии могут его восполнить.

Как рассказал Александр Ведяхин, зачастую российские предприниматели думают, что хорошо знают Индию, но в ходе совместного общения, в том числе на таких бизнес-ланчах, приходит понимание, что на самом деле всё иначе. В итоге рождаются интересные сделки, появляются новые решения и направления бизнеса. Поэтому важно развивать контакты не только на межстрановом уровне, но и на уровне конкретных представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Развитию отношений двух стран помогает совместная образовательная программа Сбера и ВШЭ для индийских предпринимателей, желающих вести бизнес с Россией, и российского бизнеса, который хочет работать с Индией. Программа даёт не только теоретические, но и контекстные и культурологические знания.

В завершение Александр Ведяхин рассказал, что Сбер выпустил гайд для индийских предпринимателей, которые планируют локализацию бизнеса в России. А для российского бизнеса банк регулярно готовит дайджест о перспективах индийского рынка. Кроме того, уже в декабре этого года в Мумбаи при поддержке Сбера состоится балет «Анна Каренина» Бориса Эйфмана.

«На нашем бизнес-ланче мы получили важные инсайты. Это был открытый разговор, мы честно говорили о проблемах. Все поднятые темы мы проработаем и приложим максимум усилий, чтобы мы достигли цели в 100 миллиардов товарооборота далеко не только за счёт нефти», – отметил Александр Ведяхин.