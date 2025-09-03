РФ снизила нефтегазовые доходы в августе 2025 г. на 25,2%, до 505 млрд руб. — Минфин
16:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в августе 2025 года в годовом выражении на 25,2% — до 505 млрд рублей против 675,2 млрд рублей годом ранее, следует из подсчетов ТАСС и статистики Минфина РФ.
Результат по сборам нефтегазовых доходов за этот месяц стал самым низким как для 2025 года, так и для 2024 года.
В январе — августе текущего года нефтегазовые доходы уменьшились на 20,2%, до 6,027 трлн рублей.
По данным министерства, налоги на добычу нефти и газового конденсата (НДПИ и НДД) принесли бюджету в августе 2025 года 620,6 млрд рублей, что на 32% меньше, чем годом ранее.
При этом сбор НДПИ и экспортной пошлины в августе на газ снизился — с 162,6 млрд рублей в 2024 году до 84,7 млрд рублей в 2025 году.
