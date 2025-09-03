0
0
152
НОВОСТИ

Каллас считает встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»

16:12 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас полагает, что встречи глав государств России, Китая и КНДР стали «прямым вызовом» миропорядку. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — заявила она, отвечая на вопрос об этих встречах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 03.09.2025
Безопасность первых лиц США под угрозой из-за низкой квалификации спецагентов — инспектор
0
21
16:32 03.09.2025
Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
0
91
16:00 03.09.2025
РФ снизила нефтегазовые доходы в августе 2025 г. на 25,2%, до 505 млрд руб. — Минфин
0
162
15:32 03.09.2025
Саммит ШОС показал, что КНР и РФ стоят во главе нового миропорядка — иранский эксперт
0
184
15:12 03.09.2025
Минфин и Минтруд обсуждают модификацию «Семейной ипотеки»
0
205
15:00 03.09.2025
Омбудсмены в регионах России просят закрепить за ними право законодательной инициативы
0
217
14:32 03.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 300 военнослужащих
0
265
14:30 03.09.2025
Онлайн‑школа «Фоксфорд» начала принимать к оплате бонусы Спасибо
0
242
14:12 03.09.2025
Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание — Песков
0
336
14:00 03.09.2025
Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
0
294

Возврат к списку