Каллас считает встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»
16:12 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас полагает, что встречи глав государств России, Китая и КНДР стали «прямым вызовом» миропорядку. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — заявила она, отвечая на вопрос об этих встречах.
