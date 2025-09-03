Каллас считает встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас полагает, что встречи глав государств России, Китая и КНДР стали «прямым вызовом» миропорядку. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

«Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах», — заявила она, отвечая на вопрос об этих встречах.