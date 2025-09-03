Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
16:32 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70% жителей Германии не верят, что государство способно справиться со стоящими перед ним задачами. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для Объединения госслужащих в Германии dbb.
По его данным, трое из четырех респондентов полагают, что правительство перегружено своими задачами и проблемами. В предыдущие годы этот показатель составлял от 66 до 70%. Новый показатель в 73% свидетельствует о рекордно низком уровне доверия к способности государства действовать, указали в dbb.
В восточных федеральных землях Германии лишь 17% опрошенных считают, что государство способно выполнять свои обязанности. На западе ФРГ этот показатель составляет 24%. Из тех опрошенных, кто считает, что правительство перегружено, 30% отметили, что это относится к политике в области предоставления убежища и миграции, 16% — к социальному обеспечению и пенсиям, 15% — к образованию, 13% — к налогам и финансам, 12% — к внутренней безопасности и 11% — к здравоохранению.
