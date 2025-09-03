Безопасность первых лиц США под угрозой из-за низкой квалификации спецагентов — инспектор

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые лица Соединенных Штатов могут пострадать из-за низкой квалификации снайперов и специальных агентов в американской Секретной службе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США Джозефа Каффари.

«Из-за неспособности [службы] обеспечить профпригодность сотрудников и своевременное повышение их квалификации высшие руководители нашей страны могут быть ранены и даже убиты, в целом же это может негативно сказаться на чувстве безопасности в стране», — говорится в документе, составленном по результатам проверки в Секретной службе после покушения на президента США Дональда Трампа в 2024 году.

Отмечается, что часть числившихся в штате сотрудников не прошла повторные квалификационные тесты по стрельбе из огнестрельного оружия, однако все равно продолжала охранять высокопоставленных лиц. Кроме того, ни один из стрелков подразделения не повышал квалификацию по стрельбе из винтовок в дневное время начиная с весны 2024 года.

В отчете также говорится о кадровом дефиците в спецслужбе. Количество агентов в контрснайперской группе на протяжении четырех лет составляло лишь четверть от необходимой численности личного состава. «Число сотрудников в снайперской группе было на 73% меньше необходимого количества», — подчеркивают авторы отчета.

При этом агентам Секретной службы США приходилось сверхурочно обеспечивать безопасность на официальных мероприятиях. Объем их переработок во временном эквиваленте составил почти 248 тыс. рабочих часов.

Трамп пережил в прошлом году два покушения.