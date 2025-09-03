0
0
47
НОВОСТИ

Безопасность первых лиц США под угрозой из-за низкой квалификации спецагентов — инспектор

17:00 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые лица Соединенных Штатов могут пострадать из-за низкой квалификации снайперов и специальных агентов в американской Секретной службе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США Джозефа Каффари.

«Из-за неспособности [службы] обеспечить профпригодность сотрудников и своевременное повышение их квалификации высшие руководители нашей страны могут быть ранены и даже убиты, в целом же это может негативно сказаться на чувстве безопасности в стране», — говорится в документе, составленном по результатам проверки в Секретной службе после покушения на президента США Дональда Трампа в 2024 году.

Отмечается, что часть числившихся в штате сотрудников не прошла повторные квалификационные тесты по стрельбе из огнестрельного оружия, однако все равно продолжала охранять высокопоставленных лиц. Кроме того, ни один из стрелков подразделения не повышал квалификацию по стрельбе из винтовок в дневное время начиная с весны 2024 года.

В отчете также говорится о кадровом дефиците в спецслужбе. Количество агентов в контрснайперской группе на протяжении четырех лет составляло лишь четверть от необходимой численности личного состава. «Число сотрудников в снайперской группе было на 73% меньше необходимого количества», — подчеркивают авторы отчета.

При этом агентам Секретной службы США приходилось сверхурочно обеспечивать безопасность на официальных мероприятиях. Объем их переработок во временном эквиваленте составил почти 248 тыс. рабочих часов.

Трамп пережил в прошлом году два покушения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:32 03.09.2025
Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
0
102
16:12 03.09.2025
Каллас считает встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»
0
162
16:00 03.09.2025
РФ снизила нефтегазовые доходы в августе 2025 г. на 25,2%, до 505 млрд руб. — Минфин
0
174
15:32 03.09.2025
Саммит ШОС показал, что КНР и РФ стоят во главе нового миропорядка — иранский эксперт
0
192
15:12 03.09.2025
Минфин и Минтруд обсуждают модификацию «Семейной ипотеки»
0
213
15:00 03.09.2025
Омбудсмены в регионах России просят закрепить за ними право законодательной инициативы
0
225
14:32 03.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 300 военнослужащих
0
271
14:30 03.09.2025
Онлайн‑школа «Фоксфорд» начала принимать к оплате бонусы Спасибо
0
247
14:12 03.09.2025
Слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание — Песков
0
343
14:00 03.09.2025
Российские бойцы находятся в центре Купянска — МО РФ
0
299

Возврат к списку