Суд направил на принудительное лечение похитителя кенгуру из российских зоопарков
17:12 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение обвиняемого в похищении кенгуру из зоопарков в Ярославле и Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд признал доказанным, что деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, в связи с чем освободил его от уголовной ответственности и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в сентябре 2024 года 32-летний Иван Некрасов, страдающий тяжелым хроническим психическим расстройством, лишавшим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, тайно из корыстных побуждений проник на территорию Ярославского зоопарка. Он похитил из вольера детеныша кенгуру. Спустя несколько дней Некрасов также похитил двух кенгурят в зоопарке Жуковского района Калужской области. В состоянии невменяемости он совершил преступления по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище).
Три кенгуренка пропали из зоопарков Ярославской и Калужской областей в период с 26 по 30 сентября. Один кенгуренок был украден из Ярославского зоопарка, два — из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Некрасов был задержан сотрудниками полиции 2 октября на железнодорожном вокзале Александрова Владимирской области, в его сумке был обнаружен кенгуренок. Еще одно животное Некрасов продал, третий кенгуренок погиб. Позже полиция обнаружила кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля в Московской области. Животное вернули в зоопарк.
