Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече

17:15 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече.

«Я сказал — да, это возможно (проведение встречи с Зеленским — прим. ТАСС). В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил президент России на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

