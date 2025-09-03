Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию
17:21 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию, но Россия готова решить поставленные задачи военным путем.
«Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента [Дональда] Трампа. Видим в них не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — сказал президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
