0
0
133
НОВОСТИ

Киеву нужно отменять военное положение для референдума по территориям — Путин

17:40 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующим властям Украины необходимо провести референдум, если они хотят принимать участие в урегулировании, в том числе территориальных вопросов. Но для этого необходимо отменять военное положение, сказал президент России Владимир Путин журналистам.

«Что нужно сделать тогда действующим властям [в Киеве], если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования? Они должны провести прежде всего референдум в соответствии с конституцией Украины, вопросы по территории решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это тоже конституционное положение. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы — это процесс будет длиться бесконечно», — ответил президент России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:25 03.09.2025
Россия ведет СВО «не столько за территории, сколько за права человека и право людей…» - Путин
0
58
17:50 03.09.2025
Воровство резервов РФ разрушит финансово-экономический порядок в мире — Путин
0
132
17:45 03.09.2025
ВСУ не способны к наступлению, но ВС РФ расслабляться нельзя — Путин
0
135
17:23 03.09.2025
Мерц оскорблениями пытается снять с Запада ответственность за Украину — Путин
0
181
17:21 03.09.2025
Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию
0
191
17:15 03.09.2025
Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече
0
204
17:12 03.09.2025
Суд направил на принудительное лечение похитителя кенгуру из российских зоопарков
0
175
17:00 03.09.2025
Безопасность первых лиц США под угрозой из-за низкой квалификации спецагентов — инспектор
0
208
16:32 03.09.2025
Более 70% немцев не считают, что власти способны справиться со своими задачами
0
212
16:12 03.09.2025
Каллас считает встречу лидеров РФ, КНР и КНДР «прямым вызовом миропорядку»
0
263

Возврат к списку