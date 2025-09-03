Киеву нужно отменять военное положение для референдума по территориям — Путин
17:40 03.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующим властям Украины необходимо провести референдум, если они хотят принимать участие в урегулировании, в том числе территориальных вопросов. Но для этого необходимо отменять военное положение, сказал президент России Владимир Путин журналистам.
«Что нужно сделать тогда действующим властям [в Киеве], если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования? Они должны провести прежде всего референдум в соответствии с конституцией Украины, вопросы по территории решаются только на референдуме, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это тоже конституционное положение. Значит, для того чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы — это процесс будет длиться бесконечно», — ответил президент России.
