0
0
41
НОВОСТИ

Новые боестолкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана — ТВ

09:20 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

По их информации, во вторник вечером силы движения «Талибан» и боевики группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана») открыли неспровоцированный огонь по пакистанским пограничным постам. В результате ответных действий пакистанской армии был уничтожен один блокпост и танковая огневая позиция. Также сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров «Фитна аль-Хаваридж» в ходе боестолкновений.

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители «Талибана» подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.10.2025
ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению сектора Газа — администрация Аббаса
0
82
09:05 15.10.2025
Сенат США в восьмой раз не принял законопроект республиканцев о финансах для правительства
0
138
09:00 15.10.2025
За ночь над регионами России сбили 59 украинских БПЛА
0
148
22:10 14.10.2025
Президент США пригрозил Испании «наказанием» пошлинами за отказ увеличить военные расходы
0
674
20:40 14.10.2025
Трамп: Говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт
0
713
20:00 14.10.2025
Зеленский собирается ввести в Одессе военную администрацию
0
798
17:40 14.10.2025
Премьер Франции объявил о заморозке пенсионной реформы до 2027 года
0
868
17:12 14.10.2025
Поддерживающие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть — Reuters
0
909
17:00 14.10.2025
ЕС хочет заставить китайские компании передавать Европе свои технологии — Bloomberg
0
932
16:32 14.10.2025
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,6%
0
874

Возврат к списку