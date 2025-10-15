0
НОВОСТИ

ХАМАС хочет навязать силой свою власть населению сектора Газа — администрация Аббаса

09:32 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса осуждает внесудебные расправы, которые совершают члены радикального движения ХАМАС в отношении мирных граждан в секторе Газа. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном агентством WAFA.

«ХАМАС хочет вновь навязать населению свою власть силой и террором, — указывается в тексте. — В различных районах сектора Газа происходят в последние дни внесудебные расправы, их жертвами стали десятки человек».

В заявлении отмечается, что «эти отвратительные преступления творятся в тот момент, когда палестинский народ страдает от разрушительных последствий войны и блокады». «Считаем такие действия ХАМАС неприемлемыми, расцениваем их как вопиющее нарушение прав человека и серьезное посягательство на принцип верховенства закона», — подчеркивается в документе.

Администрация Аббаса призывает к немедленному прекращению бесчинств и утверждает, что ХАМАС подрывает усилия по объединению институтов палестинского государства. «Требуем привлечь к судебной ответственности всех виновных в нападениях на беззащитных граждан, — говорится в тексте. — Попытки ХАМАС укрепить власть в секторе Газа противоречат высшим интересам палестинского народа и создают предлог для продления оккупации».

