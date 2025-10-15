За ночь над регионами России сбили 59 украинских БПЛА
09:00 15.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Волгоградской области, 11 — над территорией Белгородской области, 9 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА сбито над территориями Брянской, Курской и Орловской областей, 3 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили в военном ведомстве.
