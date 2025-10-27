0
Трамп заявил, что ему вскоре удастся остановить девятый конфликт

16:32 27.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что надеется на скорое урегулирование девятого конфликта.

«Я завершил восемь войн, и скоро будет девятая. Надеюсь, что конфликт России и Украины будет разрешен», — опубликовал слова Трампа Белый дом на своей странице в YouTube.

