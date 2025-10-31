0
НОВОСТИ

Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не будет агрессии извне — Лукашенко

14:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал, что республику не удастся втянуть в войну, если не произойдет внешней агрессии против страны.

«Сейчас время такое непонятное, неизвестное, что надо выстоять. Нам надо выдержать это время. Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут. Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти», — приводит слова главы государства агентство БелТА.

