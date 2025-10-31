На Кубани предотвращен теракт, планировавшийся на железной дороге

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и задержали гражданина РФ, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ведомстве.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый инициативно связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.