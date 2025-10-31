На Кубани предотвращен теракт, планировавшийся на железной дороге
15:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили и задержали гражданина РФ, который по заданию проукраинской террористической организации планировал теракт на железной дороге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ведомстве.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый инициативно связался с представителем проукраинской террористической организации, по указанию которого изготовил зажигательную смесь для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.
НОВОСТИ
- 16:12 31.10.2025
- Путин включил в Совбез Руденю как полпреда в СЗФО и исключил Краснова
- 16:00 31.10.2025
- РФ может начать выпуск лития уже в следующем году — глава Роснедр
- 15:46 31.10.2025
- Москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье
- 15:32 31.10.2025
- ЕК отказалась комментировать угрозы Франкена «стереть Москву с карты мира»
- 15:12 31.10.2025
- Считавшуюся пропавшей в Испании картину Пикассо случайно забрала консьержка — El País
- 14:32 31.10.2025
- ВСУ потеряли за неделю 700 военных в районе Димитрова — МО РФ
- 14:12 31.10.2025
- Шойгу рассказал, какие жизненные навыки приобрел благодаря традициям Тувы
- 14:08 31.10.2025
- Состоялось первое организационное заседание Консультативного совета по этике в сфере ИИ
- 14:00 31.10.2025
- Белоруссия не будет ввязываться в войну, если не будет агрессии извне — Лукашенко
- 13:32 31.10.2025
- Тем, кто не верил Путину в 2018 году о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать