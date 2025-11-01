ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 370 военнослужащих

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 370 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

В зоне группировки «Север» противник потерял более 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 220. Действиями группировок «Южной» и «Центр» были уничтожены до 225 и более 405 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 290 солдат в зоне группировки «Восток» и свыше 60 в зоне ответственности группировки «Днепр».