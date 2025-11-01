0
0
154
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 370 военнослужащих

19:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 370 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

В зоне группировки «Север» противник потерял более 170 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 220. Действиями группировок «Южной» и «Центр» были уничтожены до 225 и более 405 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 290 солдат в зоне группировки «Восток» и свыше 60 в зоне ответственности группировки «Днепр».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12767
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
13106
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
12398
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12727
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12736
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12714
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12561
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12773
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12648
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
12448

Возврат к списку