Саркози боится есть тюремную еду и питается в заключении только йогуртами — Le Point
16:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок по делу о финансировании его президентской кампании, опасается есть пищу, приготовленную в тюрьме, и питается только йогуртами. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой источник в близком окружении политика.
По его словам, президент знает о враждебном отношении к нему со стороны других заключенных и отказывается прикасаться к еде, которую обычно подают в пенитенциарном учреждении. Как пишет журнал, он боится, «что кто-то мог плюнуть ему в еду или сделать что-то хуже». При этом Саркози отказывается от альтернативного способа — покупки продуктов в тюремном магазине и их приготовления в камере. «Он даже яйцо сварить не может, — признается собеседник издания. — К тому же, он отказывается это делать из принципа».
В конечном счете с первого дня заключения, то есть с 21 октября бывший глава государства питается только йогуртами. В связи с этим журнал задается вопросом, повлияет ли факт такой диеты на судей, которые должны рассмотреть 10 ноября запрос его адвокатов об освобождении. Если суд удовлетворит ходатайство Саркози, ему могут заменить заключение на обязательное ношение электронного браслета, судебный контроль или залог.
