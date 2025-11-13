Над регионами России за ночь сбили 130 украинских беспилотников
09:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 ноября до 08:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 32 БПЛА — над территориями Курской и Белгородской областей, 20 БПЛА — над территорией Воронежской области, 17 БПЛА — над акваторией Черного моря, 7 БПЛА — над территорией Республики Крым, 6 БПЛА — над территорией Орловской области, 5 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 4 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному БПЛА — над территориями Тульской области и Московского региона», — сообщили в военном ведомстве.
