0
0
107
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку на Днепропетровщине

13:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за сутки освободили населенные пункты Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области. Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Даниловка Днепропетровской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

