Черноморский флот РФ уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

13:05 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сказали в ведомстве.

