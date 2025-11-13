Черноморский флот РФ уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ

Обсудить на форуме

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

