Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни
12:05 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе его театра-студии.
«Умер Всеволод Николаевич», — сказал собеседник агентства.
Шиловский — российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф». Шиловский также выступил режиссером таких картин, как «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия», «Приговор».
