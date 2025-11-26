0
0
152
НОВОСТИ

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни

12:05 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе его театра-студии.

«Умер Всеволод Николаевич», — сказал собеседник агентства.

Шиловский — российский актер театра и кино, режиссер. Он родился в 1938 году в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу театра. Известен по ролям в фильмах «Валентина», «Голос», «Торпедоносцы», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Барханов и его телохранитель», «Жизнь Клима Самгина», «Узник замка Иф». Шиловский также выступил режиссером таких картин, как «Миллион в брачной корзине», «Блуждающие звезды», «Кодекс бесчестия», «Приговор».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 26.11.2025
Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
0
35
13:00 26.11.2025
В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
0
58
12:32 26.11.2025
Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
0
136
12:20 26.11.2025
В Кузбассе 75% угольных компаний работают с убытком — губернатор
0
147
12:00 26.11.2025
США поставят Эр-Рияду менее современные версии F-35 из-за беспокойства Израиля — Axios
0
178
11:34 26.11.2025
Сбер с партнерами формирует для клиентов экосистему сервисов, связанных с жилой недвижимостью
0
205
11:32 26.11.2025
В ЕС срочно разрабатывают план для предотвращения финансового краха Украины — Politico
0
211
11:30 26.11.2025
Сбер и ВШЭ открывают регистрацию на олимпиаду «Высшая лига» для студентов
0
196
11:20 26.11.2025
Борис Джонсон сорвал мир между РФ и Украиной — журнал британской армии
0
227
11:05 26.11.2025
Российские новостройки в ноябре подорожали почти в 50 городах
0
216

Возврат к списку