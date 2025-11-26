Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 460 военнослужащих

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 180 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 275, «Центр» — более 450, на направлении «Восток» — свыше 240 и «Днепр» — до 85 военнослужащих.