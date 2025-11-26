Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 460 военнослужащих
14:00 26.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 460 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 180 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 275, «Центр» — более 450, на направлении «Восток» — свыше 240 и «Днепр» — до 85 военнослужащих.
НОВОСТИ
- 14:32 26.11.2025
- В 2025 г. 1 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте — Голикова
- 14:15 26.11.2025
- Москва формирует новую градостроительную повестку на Яузе
- 14:12 26.11.2025
- Путин примет Уиткоффа в Москве — Ушаков
- 14:01 26.11.2025
- Ростех открывает молодым ученым дорогу в будущее
- 13:42 26.11.2025
- Сотрудничество России и Китая позволило им подготовиться к нарастающему глобальному кризису – депутат Госдумы Делягин
- 13:32 26.11.2025
- Число убийств в Мемфисе сократилось на 50% после развертывания Нацгвардии США — губернатор
- 13:20 26.11.2025
- РФ неофициально получала несколько вариантов мирного плана США — Ушаков
- 13:05 26.11.2025
- Контрабандное оружие на молдавско-румынской границе было завезено с Украины — прокуратура
- 13:00 26.11.2025
- В США 80% избирателей США считают, что правительство страны коррумпировано — опрос
- 12:32 26.11.2025
- Увязывание встречи Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушило планы Ермака — NYP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать