К выдвижению Гросси на пост генсека ООН в РФ будут подходить комплексно — Песков

Россия хорошо знакома с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и к его выдвижению на пост генсека ООН будут подходить комплексно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Гросси мы хорошо знаем, к ситуации будем подходить комплексно», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, поддерживают ли в Кремле кандидатуру Гросси на пост генерального секретаря ООН.

Он также отметил, что Россия очень высоко ценит конструктивный опыт сотрудничества с МАГАТЭ, а глава Росатома Алексей Лихачев находится с Гросси в постоянном контакте.