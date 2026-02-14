Суд арестовал троих членов «Другой России» после акции против замедления Telegram
17:00 14.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток троих активистов партии «Другая Росси́я Э. В. Лимонова» после того, как они провели акцию против замедления Telegram у здания Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлениями Таганского районного суда города Москвы 13 февраля 2026 года назначены наказания по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции») в виде административных арестов сроком на 15 суток Чуянову Михаилу Сергеевичу, Кривяку Кириллу Дмитриевичу и Шакирову Григорию Рустамовичу», — сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что арестованные ранее повесили на вход в здание Роскомнадзора велосипедный замок и плакат с лозунгами против ведомства.
