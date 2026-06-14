Иран будет держать Ормузский пролив закрытым «сколько потребуется» — посол в Токио

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию и будет держать его закрытым «сколько потребуется», однако для дружественных стран, в том числе России и Китая, он открыт. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС иранский посол в Токио Пейман Сеадат.

«Вражеские корабли не могут пройти через Ормузский пролив — он закрыт для них. Что касается других кораблей, им нужно координировать свои действия с нами. С самого раннего утра сегодня, после терактов, мы закрыли Ормузский пролив, потому что из Ормузского пролива произошла реальная агрессия против нашей безопасности», — сказал он.

Посол уточнил, что пролив будет закрыт «сколько потребуется».