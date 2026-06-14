Город — спутник ЗАЭС Энергодар более суток остается обесточенным

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС, уже более суток остается полностью обесточенным. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

10 июня она рассказала ТАСС, что Энергодар остался без электроснабжения. В ночь с 9 на 10 июня ВСУ массированно атаковали Запорожскую область. В результате ударов по энергетической инфраструктуре без света оказались порядка 300 тыс. абонентов.

«Энергодар все еще обесточен», — сказала Яшина.