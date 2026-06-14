Собянин и Кириенко посетили спортивно-патриотический лагерь для детей «Кутузов»

11:00

Фото пресс-службы мэра Москвы

Возрожденная в 2025 году традиция спортивно-патриотических лагерей для старшеклассников будет продолжена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил детский спортивно-патриотический палаточный лагерь «Кутузов». Политики встретились с участниками первой смены лагеря. «В прошлом сезоне три лагеря едва вместили всех желающих, - сообщил градоначальник. - Поэтому в этом году мы открыли сразу 10 лагерей. В течение трех летних месяцев в них смогут отдохнуть, подтянуть физподготовку и пройти курсы начальной тактической подготовки свыше 13000 ребят».

Собянин и Кириенко посетили все площадки лагеря, пообщались с участниками смены и увидели условия в которых они живут.

Напомним, в 2025 году правительство Москвы открыло три детских спортивно-патриотических палаточных лагеря, названные в честь маршалов Советского Союза — «Жуков», «Рокоссовский» и «Василевский». В 2026 году появилось еще семь лагерей, названные в честь прославленных полководцев - «Конев», «Багратион», «Нахимов», «Суворов», «Кутузов», «Чуйков» и «Ушаков».

Площадки для размещения лагерей были предоставоены Минобороны и МЧС России на полигоне «Алабино» около поселка Калининец, в парке «Патриот» в Кубинке, на территории Московского высшего общевойскового командного училища Минобороны России, в спасательном центре МЧС России в Ногинске и пансионате «Солнечный» МЧС России в Звенигороде.

По словам Собянина, всего в этом сезоне будет шесть двухнедельных смен для учеников 7–10-x классов — победителей городских конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности. При этом отдохнуть в лагере можно бесплатно, для этого нужно подать заявку на портале «Московской электронной школы», указав достижения ребенка. Дети участников СВО попадают в лагерь вне конкурса.

Дети 13–17 лет смогут посетить шесть двухнедельных смен: первая - 1–14 июня, вторая - 16–29 июня, третья - 1–14 июля, четвертая - 16–29 июля, пятая - 1–14 августа, шестая - 16–29 августа. Планируется, что в основном участниками смен будут победители городских конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности.