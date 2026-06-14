ЧФ РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.