ЧФ РФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ
13:00 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.
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