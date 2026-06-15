Путь для Украины в ЕС будет трудным — глава МИД Польши

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о вступлении в ЕС могут стать трудными для Киева, поскольку присоединение Украины к сообществу может произойти лишь по выполнении всех необходимых критериев. Об этом заявил журналистам перед заседанием глав МИД ЕС в Люксембурге министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«С каждым десятилетием существования ЕС становится все труднее, а не легче в него вступить, поскольку багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими», — отметил Сикорский, трансляцию его подхода к прессе вел телеканал TVP Info. «У нас одни лишь технические переговоры [о вступлении в ЕС] заняли 7 лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова, мы готовы и присоединение Украины будет для обеих сторон успехом — в этом плане все критерии должны быть полностью выполнены», — добавил польский дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в ЕС начнутся 15 июня в Люксембурге. Газета The Guardian со ссылкой на европейские источники писала, что Киев выполнил не более 15% реформ, необходимых для запуска переговоров и это решение носит чисто политический характер.