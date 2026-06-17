0
0
28
НОВОСТИ

Сергей Собянин: Новая школа во Внукове откроется 1 сентября

16:05 17.06.2026

Новая школа в районе Внуково на улице Бориса Пастернака будет открыта 1 сентября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это здание, по сути, представляет собой «школьный город» с двумя главными входами, что позволяет разделить потоки детей разного возраста. Четырехэтажное здание площадью более 36 тыс. кв м построено по индивидуальному проекту. Это здание Е-образной формы состоящее из трех отдельных блоков, которые связаны одним общественным пространством, с внутренними дворами, световыми карманами и естественным освещением. Планировка новостройки позволяет проводить образовательные, досуговые и другие мероприятия одновременно в разных частях здания.

Ученики смогут пользоваться комфортными универсальными и специализированными учебными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами для практических занятий, IT-полигоном, медиатекой, мастерскими акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, классом кулинарии и кабинетом для шахматного кружка.

Строительство здания организовано за счет инвестора, возводившего в этом районе современный квартал со всей нужной социальной инфраструктурой. В рамках проекта в эксплуатацию было введено более 1,2 млн кв м недвижимости - жилые дома, школы на 3750 учеников и детские сады на 2220 детей. Новый учебный корпус на 2100 мест инвестор безвозмездно передаст в систему столичного образования и новый корпус войдет в состав школы № 1788. В новой школе дети смогут получать знания в рамках городских образовательных проектов«Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль». Также там будут классы лингвистической направленности, классы медианаправленности, классы ИТ-направленности.

По словам Собянина, возле школы есть все необходимое для занятий спортом и для отдыха - отдельная площадка с полосой препятствий, где можно будет сдать нормативы по военной подготовке и позаниматься на велотренажерах, тренажерах для гребли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 17.06.2026
Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ — Politico
0
36
16:00 17.06.2026
Меморандум США и Ирана не подразумевает ослабления санкций против Тегерана — Трамп
0
77
15:32 17.06.2026
Более половины сотрудников ФСИН составляет молодежь в возрасте до 35 лет — глава службы
0
135
15:12 17.06.2026
Международная обстановка накалена сильнее, чем во время холодной войны — Совбез Белоруссии
0
171
15:00 17.06.2026
Потери ВСУ в зоне СВО составили порядка 1 370 военнослужащих за сутки
0
183
14:32 17.06.2026
Большинство молдаван считают, что страна переживает экономический кризис — опрос
0
237
14:12 17.06.2026
ВС РФ освободили Кутузовку в ДНР — Минобороны
0
254
14:00 17.06.2026
Турецкая разведка захватила ключевую фигуру медиа и вербовочной структуры ИГ
0
270
13:32 17.06.2026
Трамп пообещал лидерам G7 уступки по Украине взамен на помощь по сделке с Ираном — Politico
0
324
13:12 17.06.2026
Сделка США и Ирана предусматривает создание частного фонда объемом $300 млрд — Reuters
0
311

Возврат к списку