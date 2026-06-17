Сергей Собянин: Новая школа во Внукове откроется 1 сентября

16:05

Новая школа в районе Внуково на улице Бориса Пастернака будет открыта 1 сентября. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это здание, по сути, представляет собой «школьный город» с двумя главными входами, что позволяет разделить потоки детей разного возраста. Четырехэтажное здание площадью более 36 тыс. кв м построено по индивидуальному проекту. Это здание Е-образной формы состоящее из трех отдельных блоков, которые связаны одним общественным пространством, с внутренними дворами, световыми карманами и естественным освещением. Планировка новостройки позволяет проводить образовательные, досуговые и другие мероприятия одновременно в разных частях здания.

Ученики смогут пользоваться комфортными универсальными и специализированными учебными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами для практических занятий, IT-полигоном, медиатекой, мастерскими акварельной живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, классом кулинарии и кабинетом для шахматного кружка.

Строительство здания организовано за счет инвестора, возводившего в этом районе современный квартал со всей нужной социальной инфраструктурой. В рамках проекта в эксплуатацию было введено более 1,2 млн кв м недвижимости - жилые дома, школы на 3750 учеников и детские сады на 2220 детей. Новый учебный корпус на 2100 мест инвестор безвозмездно передаст в систему столичного образования и новый корпус войдет в состав школы № 1788. В новой школе дети смогут получать знания в рамках городских образовательных проектов«Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль» и «Естественно-научная вертикаль». Также там будут классы лингвистической направленности, классы медианаправленности, классы ИТ-направленности.

По словам Собянина, возле школы есть все необходимое для занятий спортом и для отдыха - отдельная площадка с полосой препятствий, где можно будет сдать нормативы по военной подготовке и позаниматься на велотренажерах, тренажерах для гребли.