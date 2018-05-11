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Новости

На дне Марианской впадины обнаружен пластиковый пакет

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12:20 11.05.2018

На дне Марианской впадины на глубине более десяти километров ученые обнаружили пластиковый пакет, что является следствием масштабного загрязнения Мирового океана.

Об этом сообщает Marine Policy со ссылкой на специалистов Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря. За 30 лет работы в самых глубоких местах океана было найдено более 3000 единиц мусора. Большая часть пластиковых отходов (в том числе одноразовые пластиковые упаковки) были замечены на глубине более 6000 метров.

Около четверти находок приходится на металлические изделия - второй "по популярности" океанический мусор.  "РГ"

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