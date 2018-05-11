На дне Марианской впадины обнаружен пластиковый пакет
12:20 11.05.2018
На дне Марианской впадины на глубине более десяти километров ученые обнаружили пластиковый пакет, что является следствием масштабного загрязнения Мирового океана.
Об этом сообщает Marine Policy со ссылкой на специалистов Японского агентства наук и технологий по изучению земли и моря. За 30 лет работы в самых глубоких местах океана было найдено более 3000 единиц мусора. Большая часть пластиковых отходов (в том числе одноразовые пластиковые упаковки) были замечены на глубине более 6000 метров.
Около четверти находок приходится на металлические изделия - второй "по популярности" океанический мусор. "РГ"
Новости
- 12:32 11.05.2018
- Британским депутатам объяснили, что на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
- 12:05 11.05.2018
- Минфин ожидает профицит бюджета РФ в 2018 году
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
- 11:32 11.05.2018
- Армению на саммите ЕАЭС в Сочи представит новый премьер
- 11:20 11.05.2018
- Напавший на Татьяну Фельгенгауэр отправится на принудительное лечение
- 11:05 11.05.2018
- В Кронштадте загорелся корабль
- 11:00 11.05.2018
- Сериал для мобильных телефонов представили в Каннах Бекмамбетов и Зыгарь
- 10:32 11.05.2018
- Bank of America считает, что нефть может подорожать до $100 за баррель
- 10:20 11.05.2018
- СКР отправил WADA доказательства ложности показаний Родченкова
- 10:05 11.05.2018
- Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский находится в тяжелом состоянии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать