Суд решил, что теперь Трамп не может блокировать пользователей за критику в свой адрес

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем "Твиттере" пользователей, которые оставляют комментарии с критикой в его адрес. Такое решение принял в среду суд в Нью-Йорке, сообщает телеканал Эн-би-си.

Соответствующий иск был подан в июле прошлого года семью заблокированными Трампом пользователями "Твиттера", а также правозащитной организацией под названием Knight First Amendment Institute ("Институт Первой поправки имени Найтов"), существующей при Колумбийском университете. В нем утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения Первой поправки к Конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражение протеста.