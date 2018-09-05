С неба на землю – с конвертоплана
19:27 03.09.2018 Источник: НГ-Online
В России планируют создать, как сообщают РИА Новости, десантный конвертоплан. Как сообщает агентство, командование ВДВ уже готовит соответствующее техническое задание.
Таким образом, Воздушно-десантные войска прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки «голубых беретов» на поле боя.
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, как сообщает портал Лента. ру, Российская армия может получить конвертоплан в 2023 году в рамках действующей госпрограммы вооружений. «На создание летного образца такой машины должно уйти где-то три-пять лет, после чего конвертоплан пройдет цикл испытаний и будет принят на вооружение, – отметил эксперт. – При самом оптимистичном сценарии мы увидим этот конвертоплан в нашей армии через пять лет, при пессимистичном – через десять, то есть в пределах нынешней госпрограммы вооружений 2018-2027».
Конвертоплан дополняет и расширяет возможности традиционных вертолетов, в частности по дальности и скорости полета. Также в машине могут быть заинтересованы силы специальных операций.
Конвертопланы – вид летательных аппаратов с поворотными винтовыми движителями, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете – как тянущие. Конвертоплан представляет собой своеобразный гибрид самолета и вертолета, обладая возможностью вертикального взлета и посадки, а также способностью перевозить пассажиров и грузы на дальние расстояния с большей, чем у вертолета, скоростью.
Заметим, что в настоящее время Корпус морской пехоты и ВМС США используют конвертопланы V-22 «Оспри» производства компании Bell. В США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью около 70 млн долл. каждая.
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