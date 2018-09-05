0
0
1311
Новости

С неба на землю – с конвертоплана

Добавить в избранное

19:27 03.09.2018 Источник: НГ-Online

В России планируют создать, как сообщают РИА Новости, десантный конвертоплан. Как сообщает агентство, командование ВДВ уже готовит соответствующее техническое задание.

Таким образом, Воздушно-десантные войска прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки «голубых беретов» на поле боя.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, как сообщает портал Лента. ру, Российская армия может получить конвертоплан в 2023 году в рамках действующей госпрограммы вооружений. «На создание летного образца такой машины должно уйти где-то три-пять лет, после чего конвертоплан пройдет цикл испытаний и будет принят на вооружение, – отметил эксперт. – При самом оптимистичном сценарии мы увидим этот конвертоплан в нашей армии через пять лет, при пессимистичном – через десять, то есть в пределах нынешней госпрограммы вооружений 2018-2027».

Конвертоплан дополняет и расширяет возможности традиционных вертолетов, в частности по дальности и скорости полета. Также в машине могут быть заинтересованы силы специальных операций.

Конвертопланы – вид летательных аппаратов с поворотными винтовыми движителями, которые на взлете и при посадке работают как подъемные, а в горизонтальном полете – как тянущие. Конвертоплан представляет собой своеобразный гибрид самолета и вертолета, обладая возможностью вертикального взлета и посадки, а также способностью перевозить пассажиров и грузы на дальние расстояния с большей, чем у вертолета, скоростью.

Заметим, что в настоящее время Корпус морской пехоты и ВМС США используют конвертопланы V-22 «Оспри» производства компании Bell. В США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью около 70 млн долл. каждая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
29
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
139
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
223
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
333
17:20 05.09.2018
Британия запросила заседание СБ ООН по делу Скипалей
0
384
17:00 05.09.2018
Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
0
344
16:45 05.09.2018
СК РФ резко отреагировал на заявление Мацеревича по поводу "подмены" самописцев самолета Качиньского
0
378
16:38 05.09.2018
Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД
0
351
16:33 05.09.2018
Британия пересматривает все выданные россиянам бизнес-визы категории TIER1
0
384
16:30 05.09.2018
К Кремле назвали дату встречи президентов России и Армении
0
346

Возврат к списку