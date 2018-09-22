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В Хабаровском крае замечена агитация в "день тишины"

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13:52 22.09.2018 Источник: Интерфакс

Ассоциации российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" получила сигналы о нарушении кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом запрета на агитацию в "день тишины" накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

"Сегодня утром (по московскому времени - ИФ) поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете", - заявил Брод "Интерфаксу".

"В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем - нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в "день тишины", не исключаю, что и в день голосования штаб (кандидата - ИФ) может использовать подобные методы", - сказал собеседник агентства.

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