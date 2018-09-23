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Избирком признал печатное интервью в "день тишины" кандидата Фургала незаконным

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08:44 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа избирательной комиссии Хабаровского края признала незаконным печатный материал с фото и интервью кандидата от ЛДПР на пост главы Хабаровского края Сергея Фургала, который распространялся в день тишины, 22 сентября. Об этом по результатам заседания рабочий группы, на котором рассматривались жалобы на незаконную агитацию, сообщил журналистам секретарь избирательной комиссии края Оярс Машков.

Ранее сообщалось, что в субботу в избирком края поступила жалоба, касающаяся распространения печатного материала, по формату и изготовлению похожего на журнал под названием BOSS.

"В этой связи рабочая группа пришла к выводу, что это печатный агитационный материал, который содержит агитационный материал в пользу Сергея Ивановича в виде интервью и описания последствий избрания Сергея Ивановича на должность губернатора. Распространение такого материала в день голосования не допускается, запрещено законом", - сказал Машков.

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