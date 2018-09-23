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Материалы о нарушении "дня тишины" будут направлены в правоохранительные органы

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11:25 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избирательная комиссия Хабаровского края постановила направить в правоохранительные органы материалы о нарушениях требований закона в части правил агитации при распространении видеоролика в соцсети Instagram и журнала с интервью и фото кандидата в главы региона от ЛДПР Сергея Фургала.

"Предлагается принять постановление, которым установить, что размещение 22 сентября видеоролика на странице Сергея Ивановича Фургала в соцсети Instagram… признать вне требований закона в части правил агитации. В связи с этим направить представление в управление УМВД России по Хабаровскому края для пресечения противоправной деятельности, установления и привлечения виновных к ответственности", - сказал секретарь комиссии Оярс Машков на заседании. "Предлагается принять постановление, которым констатировать данный факт, что этот печатный материал (журнал BOSS - прим. ТАСС) содержит агитацию с нарушением законодательства... предлагается направить постановление в УМВД России по Хабаровскому краю для проведения проверки, пресечению деятельности по распространению и для привлечения к ответственности лиц", - добавил он.

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