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Медведев проведет совещание о криминогенной ситуации в России в период пандемии

07:10 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание, посвященное криминогенной обстановке в стране в период пандемии коронавируса. Об этом он сам сообщил во вторник на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и первым заместителем министра экономического развития РФ Михаилом Бабичем.

Во время той беседы, которая прошла в режиме видео- конференц-связи, обсуждались вопросы криминогенной обстановки в Северной Осетии и борьбы с терроризмом в целом. Зампред СБ РФ подчеркнул, в частности, что курс на борьбу с террористами в России будет продолжен и не подлежит никакой ревизии. Говоря о влиянии пандемии на уровень преступности в стране, Медведев констатировал, что "пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность".

За последние месяцы Медведев провел ряд совещаний, на которых затрагивались вопросы борьбы с отдельными категориями преступлений, в частности, в лесопромышленном комплексе. Кроме того, он отмечал, что к началу июня за предшествующие пять месяцев уровень киберпреступности в стране вырос на 85%.

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